Отец погибшей российской школьницы обвинил в ее убийстве велосипедиста

Отец погибшей школьницы в Каменске-Уральском обвинил в ее убийстве велосипедиста

Отец погибшей школьницы в Каменске-Уральском обвиняет в ее убийстве велосипедиста. Об этом он заявил местному телеканалу.

Согласно версии отца, велосипедист схватил школьницу и потащил ее в лес. Подросток попыталась сфотографировать мужчину, тогда он перекрыл ей дыхательные пути, после чего положил в яму и забрал ее телефон.

Тело подростка нашли в лесу ночью на 10 августа. Она перестала выходить на связь в 23:30 мск, когда шла домой. Волонтеры собрали с городских камер видеонаблюдения записи, на которых видно, как за погибшей долгое время следует велосипедист. 1 сентября стало известно об аресте мужчины.

