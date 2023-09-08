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17:19, 8 сентября 2023Силовые структуры

Отец погибшей российской школьницы обвинил в ее убийстве велосипедиста

Отец погибшей школьницы в Каменске-Уральском обвинил в ее убийстве велосипедиста

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Отец погибшей школьницы в Каменске-Уральском обвиняет в ее убийстве велосипедиста. Об этом он заявил местному телеканалу.

Согласно версии отца, велосипедист схватил школьницу и потащил ее в лес. Подросток попыталась сфотографировать мужчину, тогда он перекрыл ей дыхательные пути, после чего положил в яму и забрал ее телефон.

Тело подростка нашли в лесу ночью на 10 августа. Она перестала выходить на связь в 23:30 мск, когда шла домой. Волонтеры собрали с городских камер видеонаблюдения записи, на которых видно, как за погибшей долгое время следует велосипедист. 1 сентября стало известно об аресте мужчины.

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    Илона Палей
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