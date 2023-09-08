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12:15, 8 сентября 2023Россия

Володин проголосовал на выборах мэра Москвы

Вячеслав Володин проголосовал на выборах мэра Москвы
Вячеслав Володин

Вячеслав Володин. Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Спикер Госдумы Вячеслав Володин проголосовал на выборах мэра столицы. Об этом сообщает пресс-службе нижней палаты парламента.

«Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин проголосовал на избирательном участке № 75 Пресненского района», — сказано в сообщении.

Ранее в Москве открылись избирательные участки. Выборы мэра столицы пройдут в течение трех дней, с 8 по 10 сентября, в качестве кандидатов зарегистрированы пять человек. Кроме того, жители 13 муниципальных образований ТиНАО проголосуют за кандидатов в совет депутатов.

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    Варвара Родикова
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