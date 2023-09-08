Вячеслав Володин проголосовал на выборах мэра Москвы

Спикер Госдумы Вячеслав Володин проголосовал на выборах мэра столицы. Об этом сообщает пресс-службе нижней палаты парламента.

«Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин проголосовал на избирательном участке № 75 Пресненского района», — сказано в сообщении.

Ранее в Москве открылись избирательные участки. Выборы мэра столицы пройдут в течение трех дней, с 8 по 10 сентября, в качестве кандидатов зарегистрированы пять человек. Кроме того, жители 13 муниципальных образований ТиНАО проголосуют за кандидатов в совет депутатов.