На Запорожской АЭС сократят персонал из-за угрозы атак ВСУ

Карчаа: персонал Запорожской АЭС сократят на два дня из-за угрозы атак ВСУ

Руководство Запорожской АЭС в Энергодаре приняло решение временно сократить персонал. Это связано с угрозой атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказал советник главы концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа, передает «Интерфакс».

«(Будет — Примечание «Ленты.ру») сокращение численности персонала до уровня, который позволит поддерживать безопасное функционирование ЗАЭС и соблюдение всех норм ядерной безопасности, из-за опасения очередных террористических актов со стороны Украины. Буквально на два дня», — объяснил Карчаа.

По словам представителя «Росэнергоатома», в последнее время участились случаи атак невоенными беспилотниками в Энергодаре, в первую очередь, они пытаются повредить жилые дома и гражданскую инфраструктуру, вероятнее всего, чтобы «усилить тревожность, организовать социальную турбулентность». Риски террористической активности со стороны ВСУ могли возрасти в связи с выборами Заксобрания Запорожской области.

Ранее Карчаа заявил, что ВСУ совершают в сутки до 10 попыток атаковать ЗАЭС беспилотниками. По его данным, украинская сторона ведет обстрелы АЭС с целью выявить уязвимости в защите станции.