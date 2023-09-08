Вице-президент Ассоциации полярников оценил систему онлайн-голосования в Москве

Полярник Зайцев высоко оценил систему онлайн-голосования на выборах в Москве

Вице-президент Ассоциации полярников Константин Зайцев проголосовал онлайн на выборах мэра столицы и оценил систему электронного голосования. Его слова приводит Агентство городских новостей «Москва».

«Не всегда есть возможность доехать до избирательного пункта, и это удобнее было сделать, конечно, в первый день. Чтобы, если бы были какие-то вопросы или проблемы, я смог бы сделать это в субботу или воскресенье повторно», — рассказал Зайцев, отметив удобство дистанционного голосования.

Он уточнил, что голосовал с помощью телефона, следуя пошаговой инструкции.

Выборы мэра Москвы пройдут в течение трех дней, с 8 по 10 сентября. В качестве кандидатов зарегистрированы пять человек. Кроме того, жители 13 муниципальных образований ТиНАО проголосуют за кандидатов в совет депутатов.

