Подсчитано число проголосовавших на выборах мэра Москвы

Более 2,5 миллиона человек проголосовали на выборах мэра Москвы

Более 2,5 миллиона человек приняли участие в выборах мэра Москвы и депутатов 13 муниципальных образований за два дня. Об этом сообщила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова, рассказали в Общественном штабе по наблюдению за выборами в столице.

По ее словам, в Москве фиксируется высокий интерес к выборам, голосование проходит штатно. «Второй день голосования на избирательных участках подошел к концу. После закрытия участков москвичи могут отдать свои голоса онлайн. Всего на данный момент в выборах приняли участие более 2,5 миллиона избирателей», — рассказала Кириллова.

О ходе наблюдения за голосованием также рассказал руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадим Ковалев. По его словам, штаб беспрерывно наблюдает за голосованием. «Мы получаем информацию от наблюдателей, находящихся на участках и в видеоцентре, и анализируем абсолютно все поступающие обращения. Если возникают какие-то сложные ситуации или вопросы, разбираем их в Штабе, а при необходимости представители штаба выезжают на участки», — сообщил Ковалев.

Он также добавил, что сообщения, поступившие в штаб за два дня, касаются организационных моментов и носят незначительный характер. Ковалев рассказал, что на участках работают хелперы, которые помогают избирателям в случае сложностей с электронными терминалами. «И, конечно же, в любой сложной ситуации можно обратиться к нашим наблюдателям. Они всегда готовы помочь», — заключил он.

Выборы мэра столицы проходят в течение трех дней, с 8 по 10 сентября. В качестве кандидатов зарегистрированы пять человек. Кроме того, жители 13 муниципальных образований ТиНАО проголосуют за кандидатов в совет депутатов.