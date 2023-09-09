Москвичей предупредили о серьезном похолодании

Метеоролог Позднякова: 16-17 сентября Москву ждет первое серьезное похолодание

Предстоящая неделя сентября будет теплой для москвичей, рассказала метеоролог Татьяна Позднякова. В беседе с «Вечерней Москвой» она также предупредила жителей столицы о первом серьезном похолодании.

По ее словам, температурные показатели в дневные часы в период с 9 по 15 число будут колебаться в пределах 17-24 градусов, а в ночные часы не упадут ниже 14-18 градусов.

Серьезное понижение температуры до слабоотрицательных значений, продолжила Позднякова, а также первое серьезное похолодание Москву ждет после 15 сентября. «На предстоящих выходных, 16-17 сентября, температура воздуха в городе опустится до осенних показателей и будет находиться в пределах 7-13 градусов», — предупредила Позднякова.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что столбики термометров в 14 регионах страны опустятся ниже ноля градусов. На севере Ленинградской области, в Карелии и Новгородской области в ночь на 9 сентября ожидается похолодание до минус одного градуса.