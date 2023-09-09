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03:18, 9 сентября 2023Россия

Движение транспорта по Крымскому мосту восстановили

Оперштаб сообщил в восстановлении движения автотранспорта по Крымскому мосту

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено. Об этом сообщил Telegram-канал, посвященный оперативной информации о ситуации на мосту.

Информация о том, что движение временно перекрыто, появилась на этом же ресурсе в 1:34 по московскому времени. Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

В ночь на 2 сентября проезд по мосту был временно перекрыт в 00:00 после попыток атак дронов Вооруженных сил Украины. По данным Министерства обороны России, всего было уничтожено три безэкипажных полупогружных катера — один незадолго до полуночи 1 сентября, еще два брандера были сбиты около 02:00 по московскому времени с интервалом в десять минут.

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    Марина Совина
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