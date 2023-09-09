Путин обновил порядок исполнения обязательств России по еврооблигациям

Путин указом обновил порядок испольнения обязательств России по еврооблигациям

Президент России Владимир Путин обновил временный порядок исполнения долговых обязательств России по еврооблигациям. Соответствующий указ был опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов.

Речь идет об обязательствах как перед резидентами, так и перед иностранными кредиторами. При этом подразумеваются бумаги, учитываемые иностранными депозитариями.

Согласно указу, Россия вправе направить в российский центральный депозитарий заявление об открытии на имя иностранного депозитария рублевого счета типа «И». Бенефициарами по счету будут считаться владельцы еврооблигаций, а также некоторые другие лица.

Кроме того, в документе прописан механизм индексации средств на счетах «И», а также порядок их перечисления держателям.

Ранее стало известно, что Министерство финансов Бельгии разрешило одному российскому банку и его топ-менеджеру разблокировать разблокировать активы в международном депозитарии Euroclear. Сумма активов составила 10 миллионов долларов.