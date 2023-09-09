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17:10, 9 сентября 2023Экономика

Путин обновил порядок исполнения обязательств России по еврооблигациям

Путин указом обновил порядок испольнения обязательств России по еврооблигациям

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Президент России Владимир Путин обновил временный порядок исполнения долговых обязательств России по еврооблигациям. Соответствующий указ был опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов.

Речь идет об обязательствах как перед резидентами, так и перед иностранными кредиторами. При этом подразумеваются бумаги, учитываемые иностранными депозитариями.

Согласно указу, Россия вправе направить в российский центральный депозитарий заявление об открытии на имя иностранного депозитария рублевого счета типа «И». Бенефициарами по счету будут считаться владельцы еврооблигаций, а также некоторые другие лица.

Кроме того, в документе прописан механизм индексации средств на счетах «И», а также порядок их перечисления держателям.

Ранее стало известно, что Министерство финансов Бельгии разрешило одному российскому банку и его топ-менеджеру разблокировать разблокировать активы в международном депозитарии Euroclear. Сумма активов составила 10 миллионов долларов.

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    Алевтина Запольская
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