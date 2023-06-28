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09:28, 28 июня 2023Экономика

В Бельгии впервые разрешили разблокировать активы российского банка

«Ъ»: Минфин Бельгии одобрил разблокировку активов российского банка в Euroclear

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Министерство финансов Бельгии разрешило одному российскому банку и его топ-менеджеру разблокировать активы в международном депозитарии Euroclear. Речь идет о денежных средствах от погашения еврооблигаций. Об этом «Коммерсанту» рассказали в коллегии адвокатов Delcredere.

Компания не раскрыла название банка, но отметила, что он входит в топ-100 кредитных организаций страны. Сумма разблокированных активов составила 10 миллионов долларов.

Соруководитель санкционной практики Delcredere Андрей Тимчук подчеркнул, что этот случай стал первым, когда регулятор удовлетворил заявление на разблокировку активов как в отношении самого заявителя (банка), так и в отношении третьего лица (топ-менеджера банка). При этом сотрудник организации не имел права постоянного проживания в Европе.

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Эксперты подчеркивают, что добиться разморозки средств проще, чем ценных бумаг. В «Финаме» допустили, что шансы получить положительное решение возрастают, если местом для перевода активов указан европейский депозитарий или банк. Однако гарантии по-прежнему отсутствуют и рассчитывать на быстрое возвращение замороженных средств не стоит, считает советник практики банковского и финансового права Stonebridge Legal Павел Кутовой.

Тем не менее ситуация улучшается, указали в Delcredere. Ранее европейские регуляторы разрешали разблокировать активы россиян в единичных случаях. Однако почти всегда инвесторы имели вид на жительство в Евросоюзе. В общей сложности число примеров не превышает десятка.

В начале мая бельгийское казначейство приняло аналогичное решение в пользу российского частного инвестора без ВНЖ в Европе. На счетах заявителя хранились еврооблигации на миллионы долларов и наличные доллары общей суммой до 100 тысяч в евро-эквиваленте. Регулятор рассматривал дело в течение четырех месяцев.

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    Мария Грушко
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