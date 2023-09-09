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15:46, 9 сентября 2023Мир

Китай выступил против проведения саммита G20 в США

Bloomberg: Китай выступил против проведения саммита G20 в США в 2026 году
СюжетСаммит G20

Фото: Anushree Fadnavis / Reuters

Китай выступил против проведения саммита G20 в США в 2026 году, это возражение также поддержала Россия. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

«Китай высказал возражения против того, чтобы США принимали у себя G20 в 2026 году», — говорится в сообщении агентства.

При этом источник отмечает, что такие заявления носят символичный характер, так как решение вряд ли будет отменено.

Согласно итоговой декларации G20, саммит в 2024 году состоится в Бразилии, в 2025 году — в ЮАР, а в 2026 году — в США.

Ранее сообщалось, что лидеры стран «Большой двадцатки» приняли итоговую декларацию саммита. Страны G20 выступили против применения ядерного оружия и призвали выполнить условия зерновой сделки.

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    Алевтина Запольская
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