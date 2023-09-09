В ДНР объяснили значение слов Блинкена об успехах ВСУ

Гагин объяснил слова Блинкена об успехе ВСУ желанием США сократить помощь Киеву

Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена об успехах Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте говорит о желании Вашингтона «уйти красиво» и начать сокращать военную помощь, поскольку финансировать украинские войска далее не имеет смысла, объяснил в беседе с РИА Новости советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин.

По его мнению, «Блинкен вместе с Зеленским употреблял наркотики», либо США «уже поняли, что финансировать Украину — это все равно, что вкладывать деньги в черную дыру». Как пояснил Гагин, США, вероятно, могли осознать, что «никаких эффективных подвижек и результатов нет, и, соответственно, нет смыла далее финансировать Украину и эту войну».

Советник врио республики добавил, что Вашингтон, «чтобы уйти красиво», может просто сказать, что цели достигнуты, что 50 процентов территории Украина все-таки отбила, и при этом начать сокращать саму военную помощь Киеву и начать отказываться от антироссийских санкций.

6 сентября в ходе своего визита в Киев Блинкен заявил, что США увидели «заметный прогресс» в контрнаступлении ВСУ. При этом многие западные СМИ критиковали ход контрнаступления, отмечая несоответствие объема поставок вооружений темпам продвижения.