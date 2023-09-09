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06:47, 9 сентября 2023Бывший СССР

В ДНР объяснили значение слов Блинкена об успехах ВСУ

Гагин объяснил слова Блинкена об успехе ВСУ желанием США сократить помощь Киеву
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Reuters

Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена об успехах Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте говорит о желании Вашингтона «уйти красиво» и начать сокращать военную помощь, поскольку финансировать украинские войска далее не имеет смысла, объяснил в беседе с РИА Новости советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин.

По его мнению, «Блинкен вместе с Зеленским употреблял наркотики», либо США «уже поняли, что финансировать Украину — это все равно, что вкладывать деньги в черную дыру». Как пояснил Гагин, США, вероятно, могли осознать, что «никаких эффективных подвижек и результатов нет, и, соответственно, нет смыла далее финансировать Украину и эту войну».

Советник врио республики добавил, что Вашингтон, «чтобы уйти красиво», может просто сказать, что цели достигнуты, что 50 процентов территории Украина все-таки отбила, и при этом начать сокращать саму военную помощь Киеву и начать отказываться от антироссийских санкций.

6 сентября в ходе своего визита в Киев Блинкен заявил, что США увидели «заметный прогресс» в контрнаступлении ВСУ. При этом многие западные СМИ критиковали ход контрнаступления, отмечая несоответствие объема поставок вооружений темпам продвижения.

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    Марина Совина
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