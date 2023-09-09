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03:30, 9 сентября 2023Мир

В США захотели провести имитирующую конфликт на Тайване игру

FT: в США конгрессмены хотят провести имитирующую конфликт на Тайване игру

Фото: Aaron Burden / Unsplash

Спецкомитет палаты представителей США по стратегической конкуренции с Китаем проведет имитирующую конфликт на Тайване игру. Об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Отмечается, что игра запланирована на понедельник, 11 сентября. Делегацию конгрессменов возглавят председатель комитета Майк Галлахер и член палаты представителей Раджа Кришнамурти. По данным издания, в игре также примут участие представители инвестиционных банков и отставные высокопоставленные военные.

По словам собеседника издания, в ходе игры конгрессмены рассмотрят экономические последствия конфликта между Соединенными Штатами и КНР за Тайвань. Кроме того, конгрессмены попытаются узнать у представителей деловых кругов о рисках, которые связанны с движением капитала из США в Китая, а также об их позиции касательно вложений в КНР в случае возникновения политического кризиса.

В августе газета Financial Times со ссылкой на источники написала, что президент США Джо Байден захотел попросить Конгресс оплатить оружие Тайваню из бюджета для Украины на фоне растущих угроз со стороны Китая. Отмечалось, что в случае одобрения плана Конгрессом Тайвань впервые получит оружие через систему, финансируемую налогоплательщиками США, известную как «иностранное военное финансирование».

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    Марина Совина
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