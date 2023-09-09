ЮАР присоединилась к возглавляемому Китаем проекту лунной станции

ЮАР официально присоединилась к возглавляемому Китаем проекту лунной станции

ЮАР официально присоединилась к возглавляемому Китаем проекту международной лунной станции International Lunar Research Station (ILRS). Об этом сообщает SpaceNews.

Соответствующий меморандум о взаимопонимании был подписан 1 сентября послом КНР в ЮАР Чэнь Сяодуном от имени Национального космического управления Китая и генеральным директором Южноафриканского национального космического агентства Хумбулани Мудау. Договоренность о необходимости заключения этого соглашения была достигнута в августе в ходе визита главы КНР Си Цзиньпина в ЮАР на саммит БРИКС.

Меморандум предполагает широкое сотрудничество в демонстрации, внедрении, эксплуатации и применении ILRS между китайской и южноафриканской сторонами. «Благодаря этим соглашениям Южная Африка присоединится к команде Китая и России по созданию международной лунной исследовательской станции», — пишет Global Times.

SpaceNews напоминает, что разбившаяся в августе о поверхность естественного спутника Земли российская автоматическая межпланетная станция «Луна-25» номинально была частью этой инициативы.

В декабре прошлого года председатель китайской корпорации аэрокосмической науки и техники China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC) У Яньшэн заявил, что к 2030 году тайконавты высадятся на Луну, а в 2030-х годах под руководством Китая будет создана международная лунная исследовательская станция ILRS.