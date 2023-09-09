Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:43, 9 сентября 2023Бывший СССР

Украина заявила о готовности подать жалобу в ВТО из-за Польши

Киев заявил о готовности подать жалобу в ВТО, если Польша запретит ввоз зерна

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Украина готова подать жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО), если Польша введет односторонний запрет на ввоз украинского зерна. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заместителя министра экономики Тараса Качку.

Качка отметил, что Киев рассматривает позицию Варшавы как продиктованную внутренней политикой. Кроме того, украинская сторона воспринимает ее как «просто ошибку» и готова к длительной процедуре в ВТО. «Украина готова подать жалобу в ВТО, если Польша введет односторонний запрет на ввоз украинского зерна», — подчеркнул политик.

Он указал, что польский рынок не является для Украины критичным.

Ранее стало известно, что Польша продлит запрет на ввоз украинского зерна после 15 сентября, так как слишком большое количество импортного продовольствия дестабилизировало рынок в 2022 году.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны заявило о предотвращении теракта со стороны ВСУ в Крыму

    В Германии заявили о тяжелых потерях ВСУ

    Пророссийский блогер и журналист раскрыли подробности задержания в Армении

    Российские военные уничтожили еще один переданный ВСУ танк Challenger

    Ватиканский банк отверг заявления Киева о «финансировании» со стороны России

    Названа направленная на восстановление Украины сумма денег

    В США предсказали распад НАТО через пять-десять лет

    Валиева ответила на вопрос о планах на следующий сезон

    Украина заявила о готовности подать жалобу в ВТО из-за Польши

    Саммит G20 назвали ударом по коллективному Западу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости