Маск объяснил срыв атаки ВСУ на Крым

Маск: Starlink выключили в Крыму из-за запрета на применение в военных целях

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что условия предоставления услуг спутниковой системы Starlink запрещают ее использование в военных целях. Об этом он написал на своей странице в соцсети X, комментируя публикации о том, что он сорвал атаку ВСУ на Черноморский флот в Крыму.

Миллиардер подчеркнул, что между отказом действовать по указанию Киева и внесением намеренных изменений в Starlink для того, чтобы ей помешать, есть разница. По словам Маска, ни он, ни кто-либо еще не обещал, что система будет работать на полуострове.

Ранее стало известно, что Маск решил отключить ВСУ доступ к сервису Starlink для атаки на российские корабли в 2022 году после разговора с послом России в США Анатолием Антоновым.