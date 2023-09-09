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07:00, 9 сентября 2023Мир

Маск объяснил срыв атаки ВСУ на Крым

Маск: Starlink выключили в Крыму из-за запрета на применение в военных целях
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что условия предоставления услуг спутниковой системы Starlink запрещают ее использование в военных целях. Об этом он написал на своей странице в соцсети X, комментируя публикации о том, что он сорвал атаку ВСУ на Черноморский флот в Крыму.

Миллиардер подчеркнул, что между отказом действовать по указанию Киева и внесением намеренных изменений в Starlink для того, чтобы ей помешать, есть разница. По словам Маска, ни он, ни кто-либо еще не обещал, что система будет работать на полуострове.

Ранее стало известно, что Маск решил отключить ВСУ доступ к сервису Starlink для атаки на российские корабли в 2022 году после разговора с послом России в США Анатолием Антоновым.

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    Юлия Мискевич
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