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02:48, 9 сентября 2023Россия

В России предложили создать единый регистр пациентов для части болезней

Минздрав предложил создать единый регистр пациентов для некоторых болезней

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Минздрав России предложил создать федеральный регистр лиц с отдельными заболеваниями и (или) состояниями. Об этом говорится в постановлении на портале проектов нормативных правовых актов.

В пресс-службе министерства рассказали РБК, что информационный ресурс позволит осуществлять оперативный обмен информацией, необходимой для оказания медицинской помощи пациентам, медицинскими учреждениями. В ведомстве не отметили, какие именно категории заболеваний будут отражаться в регистре.

Ранее Минздрав России предложил отказаться от тотальной вакцинации граждан от COVID-19, сохранив ее лишь для уязвимых категорий граждан. В обоснование инициативы в министерстве указали, что у населения сформировался коллективный иммунитет, а эпидемическая ситуация с коронавирусной инфекцией стабилизировалась.

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    Юлия Мискевич
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