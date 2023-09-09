В России предложили создать единый регистр пациентов для части болезней

Минздрав предложил создать единый регистр пациентов для некоторых болезней

Минздрав России предложил создать федеральный регистр лиц с отдельными заболеваниями и (или) состояниями. Об этом говорится в постановлении на портале проектов нормативных правовых актов.

В пресс-службе министерства рассказали РБК, что информационный ресурс позволит осуществлять оперативный обмен информацией, необходимой для оказания медицинской помощи пациентам, медицинскими учреждениями. В ведомстве не отметили, какие именно категории заболеваний будут отражаться в регистре.

Ранее Минздрав России предложил отказаться от тотальной вакцинации граждан от COVID-19, сохранив ее лишь для уязвимых категорий граждан. В обоснование инициативы в министерстве указали, что у населения сформировался коллективный иммунитет, а эпидемическая ситуация с коронавирусной инфекцией стабилизировалась.