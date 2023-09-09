Мишустин проголосовал на выборах мэра Москвы

Михаил Мишустин принял участие в онлайн-голосовании на выборах мэра Москвы

Премьер-министр России Михаил Мишустин принял участие в голосовании на выборах мэра Москвы. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства России.

«Происходящие в мире события подтверждают важность осознанного выбора собственного пути, выбора того, какой будет наша жизнь, наши города и регионы, наша страна», — заявил Мишустин.

Уточняется, что председатель правительства воспользовался электронным голосованием. В прошлом году Мишустин также отдал голос на выборах онлайн.

Выборы мэра столицы проходят в течение трех дней, с 8 по 10 сентября. В качестве кандидатов зарегистрированы пять человек. Кроме того, жители 13 муниципальных образований Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) проголосуют за кандидатов в совет депутатов.

