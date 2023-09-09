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01:50, 9 сентября 2023Россия

Движение по Крымскому мосту приостановили

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

На Крымском мосту временно приостановили движение транспортных средств. Об этом сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении.

В ночь на 2 сентября проезд по мосту был временно перекрыт в 00:00 после попыток атак дронов Вооруженных сил Украины. По данным Министерства обороны России, всего было уничтожено три безэкипажных полупогружных катера — один незадолго до полуночи 1 сентября, еще два брандера были сбиты около 02:00 по московскому времени с интервалом в десять минут.

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