Экс-разведчик США Риттер: Запад считает победу России на Украине неминуемой

Экс-разведчик ВВС США Скотт Риттер в интервью Sputnik заявил, что Запад хочет минимизировать результаты победы России на Украине.

По его словам, западные страны поняли, что не смогут достичь своих целей и задач на Украине, поэтому перед ними стоит дилемма о том, как смягчить последствия «неминуемого поражения». Если остановить конфликт сейчас, рассуждает Риттер, можно примерно представить границы республики. В противном случае повиснет в воздухе вопрос о существовании страны в нынешних рубежах.

При этом Риттер отметил, что НАТО недооценивали Россию, когда готовили контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ). В альянсе сочли ее слабой, однако правильная обороны, дисциплина и самоотверженность российских солдат спустили членов организации на землю.

Ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что американские власти хотят продолжения конфликта на Украине, так как видят в ней «дойную корову».