Генштаб Британии прокомментировал обучение украинских военных

Глава Генштаба Британии Сандерс: Лондон обучает 30-40% украинских соладт ВСУ

Глава британского Генштаба Патрик Сандерс в интервью порталу Forces.net заявил, что Великобритания занимается обучением 30-40 процентов украинских военных.

Сандерс подчеркнул, что Лондон вносит крупнейший вклад в обучение солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Мы обучаем около 30-40 процентов всех украинских солдат, которые являются, если угодно, призывниками, добровольцев», — сказал он. По его словам, с украинскими командующими поддерживается «постоянный диалог».

Ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что страна намерена завершить подготовку украинских военных текущей осенью. Он напомнил, что изначально страна планировала закончить обучение семи тысяч военных к концу года. «Осенью мы завершим эту программу с опережением сроков», — отметил глава Минобороны.

В августе газета Financial Times сообщала, что главной проблемой для обучения военных из Вооруженных сил Украины в западных странах стала нехватка переводчиков.