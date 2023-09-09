В Запорожье объяснили взрывы у ЗАЭС

Рогов объяснил взрывы в отдалении от Запорожской АЭС обстрелами ВСУ

Взрывы, которые услышали эксперты МАГАТЭ в отдалении от Запорожской АЭС, были вызваны обстрелами со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом завил глава общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов, пишет РИА Новости.

По его словам, главе МАГАТЭ Рафаэлю Гросси, который заявил, что представители миссии слышали свыше 20 взрывов, следовало бы спросить у своих экспертов, кто стоит за взрывами.

«И затем рассказать, как украинские войска продолжают методично обстреливать и атаковать дронами Энергодар, а также другие мирные города и поселки Запорожской области, лежащие в прифронтовой зоне», — сказал Рогов.

Ранее Гросси заявил, что продолжающееся украинское контрнаступление в Запорожской области увеличивает вероятность причинения ущерба Запорожской атомной электростанции.