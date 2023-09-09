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05:53, 9 сентября 2023Россия

Российские военные сорвали ротацию ВСУ на краснолиманском направлении

Минобороны: военные России сорвали ротацию ВСУ на краснолиманском направлении
СюжетМинобороны:

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Военнослужащие артиллерийских расчетов гаубиц Д-20 точным огнем уничтожили резервы противника, сорвав ротацию личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны России.

По данным ведомства, расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) группировки вскрыл активное перемещение личного состава на позициях ВСУ. Координаты были переданы артиллерийским расчетам. За считанные минуты артиллеристы навели орудие на цель и выполнили несколько точных выстрелов по скоплению украинских военных.

Как рассказал старший наводчик гаубицы Д-20 с позывным Кот, военные поразили БМП противника, американскую гаубицу М777, а также работали по гаубице польского производства Krab.

Ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские войска улучшили положение по переднему краю на купянском направлении.

До этого командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал Александр Сырский говорил, что ситуация на восточном направлении остается напряженной для украинских войск. Вместе с командирами он принял решения о мерах по усилению обороны и отражению атак российских войск.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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    Марина Совина
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