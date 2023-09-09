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19:49, 9 сентября 2023Россия

Названа дата второго розыгрыша среди голосующих на выборах мэра Москвы

Второй розыгрыш программы «Миллион призов» среди голосующих пройдет 10 сентября

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В Москве 10 сентября пройдет второй розыгрыш акции #ВыбираемВместе2023 программы «Миллион призов». Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Призы смогут получить участники электронного голосования на выборах мэра Москвы и депутатов муниципальных образований ТиНАО. В новый розыгрыш попали те, кто принял участие в дистанционном электронном голосовании с 20:01 8 сентября до 20:00 9 сентября. Победителей определят случайным образом при помощи специальной программы. После 12:00 им отправят СМС-сообщения с информацией о выигрыше, число победителей опубликуют на странице акции.

Участники могут выиграть одну, три или пять тысяч призовых баллов. Каждый балл равен одному рублю. Выигрыш можно обменять на покупки у партнеров программы — в магазинах, аптеках, театрах, музеях, а также направить на благотворительность.

Первый розыгрыш прошел 9 сентября, призовые баллы получили 1 094 159 человек.

К акции могут присоединиться участники онлайн-голосования на портале mos.ru и те, кто голосует на избирательных участках с использованием терминалов электронного голосования. Те, кто участвует в электронном голосовании впервые, но не окажется в числе победителей розыгрышей, получат тысячу призовых баллов. Такое решение приняли по инициативе партнеров программы.

Выборы мэра столицы проходят в течение трех дней, с 8 по 10 сентября. В качестве кандидатов зарегистрированы пять человек. Кроме того, жители 13 муниципальных образований ТиНАО проголосуют за кандидатов в совет депутатов.

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    Варвара Кошечкина
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