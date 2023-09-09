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11:06, 9 сентября 2023Экономика

Сбербанк увеличит срок действия банковских карт «Мир»

Сбербанк увеличит срок действия дебетовых и кредитных карт «Мир» до 10 лет

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Сбербанк увеличит срок действия своих банковских карт «Мир» до 10 лет. Об этом сообщил первый зампред финансовой организации Кирилл Царев, его слова приводит РИА Новости.

Он подчеркнул, что современная банковская карта сохраняет свою работоспособность на долгое время. «Это удобно клиентам: им не понадобится идти в офис за перевыпущенной картой или заказывать ее доставку через пять лет, даже если карта будет в полном порядке», — сказал Царев.

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