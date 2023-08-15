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12:22, 15 августа 2023Экономика

Карты «Мир» начнут принимать в еще одной стране

Минпромторг Лаоса: страна начнет принимать карты «Мир»

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Лаос собирается дать российским туристам возможность пользоваться в стране картами платежной системы «Мир», передает ТАСС со ссылкой на заявление генерального директора института промышленности и коммерции министерства промышленности и торговли страны доктора Кеоморакота Сидлаконе.

«Да, планирует», — ответил Сидлаконе на соответствующий вопрос журналистов в рамках ХI Московской конференции по безопасности.

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Ранее директор третьего департамента Азии МИД России Николай Ноздрев заявил, что карты «Мир» можно использовать в банкоматах нескольких банков Вьетнама. Он также отметил, что карты принимаются в Таиланде — там ими можно расплачиваться в одной из крупных сетей супермаркетов.

Также картами российской платежной системы можно пользоваться в магазинах Венесуэлы. При этом посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров заявлял, что в скором времени можно будет расплачиваться картами «Мир» в любой точке страны.

В настоящее время карты «Мир» также принимают в нескольких банках Гаваны на Кубе, а также в Абхазии, Армении, Белоруссии, Киргизии, Таджикистане, Южной Корее и Южной Осетии.

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    Мария Черкасова
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