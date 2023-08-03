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19:26, 3 августа 2023Экономика

Россиянам рассказали о работе карт «Мир» в популярной у туристов стране

МИД России: несколько банков Вьетнама принимают карты системы «Мир»

Фото: Peter Nguyen / Unsplash

Платежные карты российской системы «Мир» уже принимаются в нескольких банках Вьетнама. Об этом в интервью RTVI рассказал директор третьего департамента Азии МИД России Николай Ноздрев.

По его словам, речь идет о довольно ограниченной сети банкоматов, тем не менее доступной туристам из России. Дипломат уточнил, что в другой популярной у россиян стране, Таиланде, карты «Мир» принимаются одной из крупных сетей супермаркетов, а расширение использования карт в банках стран Юго-Восточной Азии является долгосрочной целью ведомства.

Осенью 2022 года вьетнамский банк BIDV приостановил прием карт системы «Мир» наряду с кредитными организациями Турции и Казахстана. Решения были приняты на фоне заявлений американских властей о возможном наложении санкций на тех, кто работает с картами «Мир» за пределами России.

В декабре того же года управление Минфина США разрешило казахстанским банкам обслуживать карты «Мир» граждан России. В Таиланде отмечали, что в ближайшее время не планируют принимать карты платежной системы «Мир», поскольку к задержкам реализации проекта привела геополитическая ситуация.

В мае 2023 года карта «Мир» стала доступна к использованию на Кубе. Ее также принимают в Абхазии, Армении, Белоруссии, Киргизии, Таджикистане, Южной Корее и Южной Осетии.

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    Дмитрий Воронин
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