В европейской стране перед выборами усилились антиукраинские настроения

«ЕП»: в Словакии перед выборами 30 сентября усилились антиукраинские настроения

Антиукраинские высказывания в Словакии усилились и стали составляющей предвыборной кампании, при этом накал влияет на положение украинцев в стране. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание «Европейская правда».

Как отмечается в материале, лидер самой популярной партии Словакии Роберт Фицо заявлял, что не понимает действующее руководство европейской страны, которое игнорирует «проявление нацизма в соседних странах».

Издание утверждает, что по итогам досрочных парламентских выборов в стране, которые пройдут 30 сентября, власть может перейти к силам, выступающим «против оказания военной помощи Украине, за мир с Россией и даже за выход из НАТО». Так, уже более 20 процентов словаков считают, что новое правительство должно заняться выходом страны из состава альянса.

Кроме того, обстановка перед выборами влияет и на положение украинцев в Словакии. В частности, украинка по имени Рената, много лет живущая в Словакии, рассказала, что в последние месяцы резко увеличились случаи повреждений автомобилей с украинскими номерами. «А недавно на заправке ко мне подошел мужчина, увидев украинские номера, и спрашивает: "А ты знаешь, сколько сейчас стоит бензин? Это все из-за вас, украинцев», — пожаловалась она.

Ранее обозреватель Джон Кэмпфнер в своей статье для The Guardian заявил, что Словакия может стать одной из союзниц Москвы. Там на парламентских выборах может победить бывший премьер-министр Роберт Фицо, который, по мнению автора, является сторонником России.