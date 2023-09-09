Эксперт рассказал о тройном ударе по экономике Германии

WSJ: экономику Германии ослабили дорогая энергия, проблемы на рынке, конкуренция

После стагнации с конца 2022 года объем производства Германии будет сокращаться из-за высоких цен на энергоносители, ограничений в торговле товарами и жесткой конкуренции с Китаем. Такое мнение озвучил старший экономист Центра европейских реформ в Берлине Сандер Тордуар, пишет Wall Street Journal.

«Существует тройной удар: более высокие цены на энергоносители, глобальная среда, не способствующая торговле товарами, и китайский шок», — отметил он.

Экономика страны сильно пострадала после начала конфликта на Украине, который спровоцировал рост цен на продукты питания и энергоносители. Кроме того, спад немецкого производства в энергоемких отраслях совпал с глобальным трендом. Он направлен против открытой международной торговли, сказано в статье. На ситуацию в ФРГ также негативно влияет рост инфляции.

«Зависимость страны от экспорта как стимула экономического роста сделала ее уязвимой перед глобальным замедлением спроса на товары», — резюмировал Тордуар.

Ранее журналисты Bloomberg сообщили, что по итогам июля объем производственных заказов в крупнейшей экономике Евросоюза — Германии — упал на 11,7 процента к июньскому уровню.

Официальный спад оказался значительно больше ожиданий аналитиков, которые предрекали сокращение на 4,3 процента.