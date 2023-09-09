В Германии разочаровались из-за роста российской торговли

BI: немецкий ученый Стамер пожаловался на рост российской торговли

Россия «возвращается» в мировую торговлю, что вызвало разочарование у экспертов из Германии. Об этом пишет Business Insider (BI) со ссылкой на отчет Кильского института мировой экономики.

Согласно исследованию, торговая активность России в августе активизировалась, несмотря на «масштабные санкции». Вывод основан на уровне активности трех крупнейших российских портов (Санкт-Петербург, Владивосток и Новороссийск), грузооборот которых приблизился к максимуму с начала спецоперации на Украине.

По расчетам, основанным на данных немецкой службы морских перевозок FleetMon, в российских портах растет количество прибывающих контейнеровозов и активность в портах России оказалась «на удивление высокой». «Это происходит, несмотря на санкции, введенные западными странами, и падение курса рубля, что разочаровывает», — пожаловался немецкий ученый Винсент Стамер, глава Kiel Trade Indicator, заявив, что Россия, «похоже, возвращается в мировую торговлю».

В августе стало известно, что Россия нашла лазейку для поставок нефти за рубеж в обход санкций. Сообщалось, что страна продает топливо по цене ниже установленного странами G7 лимита, однако значительно увеличивает стоимость перевозки, тем самым не нарушая санкции и получая более высокие доходы от экспорта.