В российском городе незнакомая женщина укусила мужчину за голову

«Фонтанка»: в Санкт-Петербурге незнакомая женщина укусила мужчину за голову

В Санкт-Петербурге незнакомая женщина укусила мужчину за голову. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, 44-летний петербуржец в ночь на 8 сентября проводил время возле ресторана «Алые паруса» на Кронверкской набережной. В это время ему в голову зубами вцепилась незнакомая женщина.

Утром пострадавший обратился в травмпункт — ему диагностировали укушенную ссадину левой теменной области головы. Врачи отпустили мужчину домой, в полицию он не обращался.

Ранее в Санкт-Петербурге суд приговорил к четырем годам лишения свободы мужчину, ударившего ножом прохожего и покусавшего полицейских. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.