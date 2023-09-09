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07:19, 9 сентября 2023Мир

Маск раскрыл военную уязвимость США

Маск назвал медленные темпы производства оружия главной военной уязвимостью США
СюжетИлон Маск предложил признать Крым российским
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что конфликт на Украине продемонстрировал медленные темпы производства вооружений в США. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

По его словам, это является главной военной уязвимостью Соединенных Штатов. Маск прокомментировал запись в соцсети оборонной компании Anduril Industries, которая призвала преобразовать военный потенциал страны и их союзников с помощью создания новой группы предприятий ВПК для «перезагрузки арсенала демократии».

Миллиардер считает, что создание каких-либо новых прототипов — легкая задача, при этом очень сложно наладить производство в стране.

Ранее Маск заявил, что условия предоставления услуг спутниковой системы Starlink запрещают ее использование в военных целях. Так предприниматель прокомментировал сообщения о том, что он сорвал атаку ВСУ на Черноморский флот в Крыму.

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    Марина Совина
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