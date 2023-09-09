Соцсеть X Илона Маска подала в суд на штат Калифорнию из-за закона о модерации

Соцсеть X (бывшая Twitter) Илона Маска подала в суд на штат Калифорнию из-за закона о модерации. Об этом сообщает Bloomberg.

По закону, соцсети должны публиковать свои правила по борьбе с дезинформацией, преследованием и экстремизмом. Социальная сеть, принадлежащая американскому бизнесмену, посчитала эту норму противоречащей свободе слова и первой поправке к Конституции США.

В иске отмечается, что закон Калифорнии преследует цель оказать давление на компании-владельцы соцсетей, чтобы они удалили контент, который власти считают нежелательным. Таким образом штат вынуждает их придерживаться собственной точки зрения по политическим вопросам.

Ранее Илон Маск заявил, что в соцсети X отсутствует пророссийская пропаганда.