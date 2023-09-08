Илон Маск высказался о пророссийской пропаганде

Илон Маск заявил, что в соцсети X отсутствует пророссийская пропаганда

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что в соцсети X (бывшая Twitter) отсутствует пророссийская пропаганда. Об этом он высказался в своем профиле в X, отвечая на пост журналиста Гленна Гринвальда, посвященный статье Washington Post на эту тему.

«И где же вся эта пророссийская пропаганда? Мы ее не видим», — написал Маск.

Гринвальд в своей публикации прокомментировал статью Washington Post об X, вышедшую 1 сентября. В материале утверждается, что Еврокомиссия опубликовала итоги исследования, согласно которому политика Маска в отношении соцсети якобы способствовала распространению «российской пропаганды об Украине». Гринвальд счел, что Washington Post прорекламировало «одно из самых жульнических "исследований о дезинформации"».

При этом ранее Маск неоднократно делал заявления, в которых западные СМИ видели проявление пророссийской позиции. В частности, он заявлял, что отказал Киеву активировать систему Starlink в районе Крыма из-за опасений, что Украина ударит по российскому флоту.

Кроме того, Маск общался, по телефону с президентом России Владимиром Путиным. По словам бизнесмена, он и российский лидер в октябре 2022 года обсудили ситуацию на Украине.