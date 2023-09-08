Маск опроверг отключение работы Starlink над Крымом. Он отказал Киеву активировать систему «на всем пути до Севастополя»

Илон Маск заявил об отказе активировать Starlink для атаки ВСУ у Крыма

Американский предприниматель, глава компании SpaceX Илон Маск опроверг утверждения телекомпании CNN об отключении в 2022 году Украине доступа к его сервису Starlink у побережья Крыма.

Маск подчеркнул, что система в данном районе не была включена. В то же время он признал, что получил от Киева экстренный запрос на активацию Starlink на всем пути следования до Севастополя. Однако решил ответить на запрос отказом из-за опасений удара по флоту РФ. «Очевидно, что цель заключалась в том, чтобы потопить большую часть российского флота, стоящего на якоре», — пояснил он.

Если бы я согласился на их просьбу, то SpaceX стала бы явным соучастником крупного военного акта и эскалации конфликта Илон Маск глава компании SpaceX

Аналогичные высказывания ранее делала президент SpaceX Гвинн Шотвелл. По ее словам, компания разрабатывалась не для того, чтобы стать оружием. Она отметила, что украинская армия использует дроны в качестве связи. «Однако мы хотим, чтобы они никогда не применялись в наступательных целях», — добавила Шотвелл.

В России решение Маска сочли примером здравомыслия

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что Илон Маск «политически индивидуален». По мнению сенатора, бизнесмен продемонстрировал самостоятельность мышления в ситуации с сервисом Starlink в Крыму, что нечасто встречается в нынешней Америке.

Поступок Маска также прокомментировал зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он назвал Маска последним здравомыслящим человеком в Северной Америке.

Кроме того, депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет пригласил Маска посетить с ознакомительным визитом полуостров. Он подчеркнул, что Крым «открыт для приезда иностранцев, которые едут сюда с чистыми помыслами». Шеремет также выразил мнение, что Маск «будет шокирован темпами развития полуострова в составе России».

Помощь Маска Украине

Илон Маск не только предоставил терминалы Starlinк, но также передал Украине 100 миллионов долларов. Об этом он написал в ответ американскому писателю Стивену Кингу, который предложил бизнесмену передать его синюю галочку в Twitter, означающую подлинность аккаунта, фонду, который оказывает помощь Украине.

Помимо этого, в октябре прошлого года Маск предложил свой план мирного урегулирования конфликта на Украине из четырех составляющих. В частности, он призвал признать Крым российской территорией и заново провести референдумы под наблюдением ООН на территориях, недавно присоединившихся к России. Тогда бизнесмен также предположил, чем закончится специальная военная операция России на Украине.

Весьма вероятно, что в конечном итоге так все и закончится — вопрос только в том, сколько людей погибнет до этого Илон Маск глава компании SpaceX

Власти Украины ставят своей целью освобождение всех территорий, которые она контролировала до марта 2014 года, то есть вместе с Крымом. Западные страны поддерживают стремление Киева к территориальной целостности.