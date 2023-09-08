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05:36, 8 сентября 2023Россия

В Совфеде прокомментировали ситуацию со Starlink в Крыму

Пушков: решение Маска по работе Starlink в Крыму показало его самостоятельность
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Глава американской компании SpaceX Илон Маск продемонстрировал самостоятельность мышления в ситуации с сервисом Starlink в Крыму, что нечасто встречается в нынешней Америке. Такую оценку действиям предпринимателя дал член Совета Федерации Алексей Пушков.

По его словам, Маск «политически индивидуален». «В отличие от либерзомби, населивших массу высоких кабинетов в СМИ и политике США», — добавил сенатор.

Ранее поступок бизнесмена также прокомментировал зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он назвал Маска последним здравомыслящим человеком в Северной Америке.

7 сентября сообщалось, что глава SpaceX ограничил работу Starlink у Крыма для срыва атаки Вооруженных сил Украины на ВМФ России в 2022 году. Однако позднее Маск опроверг эту информацию, отметив, что система в этом районе не была включена.

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    Марина Совина
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