Медведев назвал Маска последним адекватным человеком в Северной Америке

Медведев из-за срыва атаки ВСУ у Крыма назвал Илона Маска адекватным американцем

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал главу американской компании SpaceX Илона Маска последним здравомыслящим человеком в Северной Америке. Такое заявление он сделал в социальной сети X (бывший Twitter).

«Если то, что [журналист Уолтер] Айзексон написал в своей книге, правда, то, похоже, Маск — последний адекватный человек в Северной Америке. Или по крайней мере в гендерно-нейтральной Америке он единственный с яйцами», — написал Медведев, комментируя опубликованные фрагменты биографии американского предпринимателя, в которых говорится, что он ограничивал Украине доступ к сервису спутниковой связи Starlink.

Ранее сообщалось, что Маск велел своим инженерам отключить работу Starlink у Крыма для срыва атаки Вооруженных сил Украины на ВМФ России в 2022 году.