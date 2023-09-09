Ватиканский банк отверг заявления Киева о «финансировании» со стороны России

Банк Ватикана отверг заявления Подоляка о якобы финансировании со стороны России

Ватиканский банк, так называемый Институт религиозных дел (Ior), отверг заявления Киева о «финансировании» со стороны России. Об этом пишет РИА Новости.

Банк прокомментировал заявления советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка. «Ior не получает и не инвестирует российские деньги. Ior категорически отвергает заключения советника Подоляка о том, что банк инвестирует российские деньги», — говорится в сообщении.

Ранее Подоляк исключил посредничество Ватикана в урегулировании конфликта на Украине из-за якобы пророссийской позиции Папы Римского Франциска. По словам украинского политика, «нужно посмотреть на те инвестиции, которые делает РФ в банк Ватикана». Кроме того, Подоляк подверг критике обращение Папы Римского Франциска к молодым христианам России.