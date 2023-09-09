США не подтвердили план поставок ракет ATACMS Украине

Белый дом не смог подтвердить план поставок тактических ракет ATACMS Украине

В администрации президента США Джо Байдена не смогли подтвердить наличие планов поставить Украине армейские тактические ракеты дальнего радиуса ATACMS, о чем просили киевские власти. Об этом сообщают РИА Новости.

На просьбу подтвердить информацию представитель совета по национальной безопасности Белого дома сказал: «Я не могу».

Ранее ABC News рассказал о намерении американских властей включить ракетные системы ATACMS в следующий пакет военной помощи Украине. Дальность нового вида вооружения составляет 190 миль, что в четыре раза превышает возможности имеющихся в распоряжении Вооруженных сил Украины (ВСУ) ракет. Однако источники подчеркнули, что в Белом доме еще не приняли окончательного решения и что могут пройти месяцы прежде, чем Киев получит ATACMS.