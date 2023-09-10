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22:14, 10 сентября 2023Мир

Европейский банк выставил копии паспортов россиян на виду у прохожих

«Райффайзенбанк» в Сербии выставил копии паспортов россиян на виду у прохожих

Фото: РИА Новости

В одном из отделений «Райффайзенбанка» в Белграде копии паспортов россиян лежат на подоконнике, и их могут рассмотреть прохожие. Об этом сообщает РИА Новости.

Отделение банка расположено в историческом центре столицы Сербии на улице Цара Душана, 78. Сначала видео с лежащими на подоконнике документами появилось в социальных сетях. В воскресенье корреспондент РИА Новости лично убедился в том, что паспорта находятся там в пластиковых ладейках для документов.

Отмечается, что «Райффайзенбанк» — один из самых доступных для открытия счета россиянами. После введения западных санкций многие сербские банки стали отказывать гражданам РФ в этой опции.

Ранее президент Сербии Александр Вучич отреагировал на критику западных СМИ из-за его позиции по антироссийским санкциям. «То, что мы восстанавливаем дорогу в Четанье, муниципалитет Прибой, для меня гораздо важнее, чем их статьи», — подчеркнул он.

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    Екатерина Подвигина
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