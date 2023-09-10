В ЦИК сообщили о десятках тысяч DDoS-атак на свои ресурсы

Памфилова: ресурсы ЦИК РФ в ходе выборов выдержали более 30 тысяч DDoS-атак

Интернет-ресурсы Центризбиркома России за последние дни выдержали более 30 тысяч DDoS-атак. Об этом рассказала председатель ЦИК Элла Памфилова, передает ТАСС.

«Судя по количеству DDoS-атак, интерес к выборам большой. Выдержали. Мы с оптимизмом и уверенностью смотрим в будущее по этому поводу», — сказала она.

8-10 сентября 2023 года избирательные кампании различного уровня прошли в 85 регионах — исключение составили только Кабардино-Балкария, Марий Эл, Санкт-Петербург и Ямало-Ненецкий автономный округ. Россияне выбирали 21 губернатора и 20 региональных парламентов. Помимо этого, в четырех регионах прошли довыборы депутатов Государственной Думы.