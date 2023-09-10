Россиянин погиб в ДТП в Греции

В Греции в ДТП погибли четыре человека, включая одного россиянина

На севере Греции в результате столкновения туристического автобуса и легкового автомобиля погибли четыре человека, среди них был россиянин. Об этом сообщает издание Barrons.

Отмечается, что в легковом автомобиле находились трое греков и один россиянин. В автобусе, у которого были сербские номера, ехали более 80 пассажиров, из которых 23 доставили в больницу.

На место происшествия прибыли несколько пожарных и шесть спасательных машин.

Ранее во Владимирской области мужчина на фургоне прокатил полицейского на капоте своей «Газели», когда уходил от погони. Затем он скрылся, но его личность быстро установили и задержали.