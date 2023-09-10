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05:46, 10 сентября 2023Мир

В Британии пожаловались на малочисленность своих ВВС

Парламент Британии заявил об отсутствии у ВВС резервов для войны с Россией

Фото: Unsplash

Военно-воздушные силы Великобритании испытывают нехватку боевых самолетов. Они также не обладают достаточными резервами на случай войны с Россией, сообщается в отчете британского комитета по обороне, опубликованном на сайте парламента.

В Британии пожаловались на малочисленность своих ВВС и подчеркнули, что флот обладает высокими, но узкоспециализированными возможностями.

«В условиях конфликта с равным соперником, как например в настоящей войне с Россией, придется дорожить каждым фюзеляжем», — отмечается в документе

По данным комитета по обороне, в британских ВВС стоят на вооружении 205 самолетов с неподвижным крылом среди которых 159 истребителей и 46 транспортных самолетов. При этом у страны отсутствуют воздушные судна, которые выполняют функции авиационных комплексов радиообнаружения и наведения.

Ранее стало известно о влиянии кризиса в Британии на военных страны. Ряд военнослужащих Королевских ВВС и их семьи были вынуждены использовать продовольственные банки из-за высокой инфляции в стране и кризиса стоимости жизни.

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    Марина Совина
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