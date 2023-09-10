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13:56, 10 сентября 2023Мир

Путин провел переговоры с лидером Мали

В Кремле сообщили, что Путин провел переговоры с лидером Мали

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Президент России Владимир Путин и лидер Мали Ассими Гоита провели переговоры. Об этом сообщает пресс-служба Кремля в Telegram.

«Проведен обстоятельный обмен мнениями о практических мерах по дальнейшему развитию российско-малийского взаимодействия в различных областях, включая торгово-экономическую, гуманитарную сферы и борьбу с терроризмом», — говорится в сообщении.

Помимо этого, российский президент выразил соболезнования в связи с осуществленной террористами 7 сентября атакой на северо-востоке Мали. Оба лидера по итогам разговора условились о продолжении контактов на различных уровнях, отметили в пресс-службе.

Ранее в Мали произошло несколько терактов, в результате пострадали военные и мирные жители. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ведомство решительно осуждает активность террористов в стране, которая может привести к обострению во всем Сахаро-Сахельском регионе.

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    Никита Абрамов
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