Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:47, 10 сентября 2023Россия

Медведев заявил единороссам о необходимости выполнять свои обещания

Медведев: избравшиеся кандидаты от Единой России должны выполнить свои обещания
СюжетЕдиный день голосования

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что выборы в России состоялись, и теперь избравшиеся кандидаты от партии «Единой Россия» должны выполнить свои обещания. Об этом он сказал на селекторном совещании с региональными отделениями партии по итогам единого дня голосования. Слова Медведева приводит РИА Новости.

«В нашей стране сегодня большой день выборов, или единый день голосования. Уже сейчас можно сказать, что этот день прошел, закрылись избирательные участки, выборы состоялись по всей территории нашей страны», — констатировал Медведев.

Также он поблагодарил граждан, проявивших сознательность и пришедших голосовать. «Но, как обычно в такие дни и бывает, сегодня этот Рубикон перейден, наступает самая сложная часть — исполнение обещаний», — добавил политик.

В 21:00 мск во всех регионах России завершились выборы в ходе единого дня голосования. Последние участки закрылись в самом западном регионе страны — Калининградской области. Окончательные результаты всех выборов будут обнародованы после полного подсчета голосов.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Подвигина
    Обсудить
    Последние новости

    Собянин лидирует на выборах мэра Москвы. Как прошло голосование в столице?

    В ЦИК рассказали о неизменных попытках дискредитировать выборы в России

    Европейский банк выставил копии паспортов россиян на виду у прохожих

    В ЦИК сообщили о десятках тысяч DDoS-атак на свои ресурсы

    Воробьев набрал больше 84 процентов голосов на выборах главы Подмосковья

    Переход отказавшегося играть в России иностранца в «Зенит» объяснили

    Медведев заявил единороссам о необходимости выполнять свои обещания

    Блинкен высказался о готовности Украины к переговорам с Россией

    Объявлены итоги электронного голосования на выборах в Москве

    Доктор Павлова развеяла миф о пользе яблок для перекуса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости