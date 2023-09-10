Медведев заявил единороссам о необходимости выполнять свои обещания

Медведев: избравшиеся кандидаты от Единой России должны выполнить свои обещания

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что выборы в России состоялись, и теперь избравшиеся кандидаты от партии «Единой Россия» должны выполнить свои обещания. Об этом он сказал на селекторном совещании с региональными отделениями партии по итогам единого дня голосования. Слова Медведева приводит РИА Новости.

«В нашей стране сегодня большой день выборов, или единый день голосования. Уже сейчас можно сказать, что этот день прошел, закрылись избирательные участки, выборы состоялись по всей территории нашей страны», — констатировал Медведев.

Также он поблагодарил граждан, проявивших сознательность и пришедших голосовать. «Но, как обычно в такие дни и бывает, сегодня этот Рубикон перейден, наступает самая сложная часть — исполнение обещаний», — добавил политик.

В 21:00 мск во всех регионах России завершились выборы в ходе единого дня голосования. Последние участки закрылись в самом западном регионе страны — Калининградской области. Окончательные результаты всех выборов будут обнародованы после полного подсчета голосов.