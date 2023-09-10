Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:21, 10 сентября 2023Мир

Турция попросит ООН направить России письмо по зерновой сделке

Эрдоган: Турция попросит ООН направить Москве письмо по зерновой сделке

Фото: Umit Bektas / Reuters

Анкара попросит ООН направить России еще одно письмо, касательно зерновой сделки. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время пресс-конференции по итогам G20, трансляция которой доступна в аккаунте главы государства в соцсети X (бывший Twitter).

«Ранее (секретарь ООН Антониу) Гутерриш направил письмо (российской стороне). С нашей стороны к нему будет просьба направить второе письмо, которое станет обновлением к первому. Оно будет касаться страхования и SWIFT. И это может придать развитие вопросу. И мы будем следить за темой», — пояснил турецкий лидер.

Эрдоган отметил, что еще не потерял надежду на возобновление зерновой сделки.

Ранее лидеры стран «Большой двадцатки» призвали к полному выполнению условий зерновой сделки для беспрепятственных поставок продовольствия и удобрений из России и с Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Никита Абрамов
    Обсудить
    Последние новости

    Россиян предостерегли от путешествий по Евросоюзу на личном автомобиле

    Доктор Гинзбург объяснил важность витаминов для здоровья человека

    В Совфеде прокомментировали итоговую декларацию G20

    Турция попросит ООН направить России письмо по зерновой сделке

    В США удивились поведению ВСУ перед наступлением

    Названы самые продаваемые квартиры в Москве

    Венгрия нашла способ уменьшить энергозависимость от России

    На Украине прокомментировали опубликованные Reuters фото работы ПВО в Киеве

    Российская тяжелоатлетка высказалась о лишении титулов чемпионки мира и Европы

    Стало известно о необычных увлечениях Льва Толстого

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости