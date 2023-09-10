Турция попросит ООН направить России письмо по зерновой сделке

Эрдоган: Турция попросит ООН направить Москве письмо по зерновой сделке

Анкара попросит ООН направить России еще одно письмо, касательно зерновой сделки. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время пресс-конференции по итогам G20, трансляция которой доступна в аккаунте главы государства в соцсети X (бывший Twitter).

«Ранее (секретарь ООН Антониу) Гутерриш направил письмо (российской стороне). С нашей стороны к нему будет просьба направить второе письмо, которое станет обновлением к первому. Оно будет касаться страхования и SWIFT. И это может придать развитие вопросу. И мы будем следить за темой», — пояснил турецкий лидер.

Эрдоган отметил, что еще не потерял надежду на возобновление зерновой сделки.

Ранее лидеры стран «Большой двадцатки» призвали к полному выполнению условий зерновой сделки для беспрепятственных поставок продовольствия и удобрений из России и с Украины.