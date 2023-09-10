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23:21, 10 сентября 2023Россия

В Госдуме заявили о провалившихся попытках США повлиять на выборы в России

Володин: планы Вашингтона и Брюсселя не допустить выборы в России провалились

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Несмотря на все предпринятые попытки, планы США и Евросоюза не допустить выборы в России провалились. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«Вашингтон и Брюссель делали все, чтобы эти выборы не состоялись: провокации, запугивания и обстрелы со стороны киевского режима», — отметил он. По словам Володина, голосование прошло «открыто, честно, в конкурентной борьбе».

В 2023 году избирательные кампании различного уровня прошли в 85 регионах — исключение составили только Кабардино-Балкария, Марий Эл, Санкт-Петербург и Ямало-Ненецкий автономный округ. Россияне выбирали 21 губернатора и 20 региональных парламентов. Помимо этого, в четырех регионах прошли довыборы депутатов Государственной Думы.

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    Марина Совина
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