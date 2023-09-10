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18:48, 10 сентября 2023Россия

Раскрыты подробности последнего розыгрыша для голосующих электронно москвичей

Последних победителей розыгрыша для голосующих электронно определят 11 сентября

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Последний розыгрыш акции #ВыбираемВместе2023 программы «Миллион призов» для москвичей, принявших участие в электронном голосовании на выборах мэра города и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО), состоится 11 сентября. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Призовые баллы смогут выиграть избиратели, которые проголосовали онлайн на портале mos.ru или с помощью терминала на избирательном участке с 20:01 9 сентября до завершения выборов. Победителей определят случайным образом. После 12:00 они получат СМС-сообщения с уникальным кодом, который необходимо активировать на сайте акции до 25 сентября включительно. Там же размещена информация о порядке и сроках ее проведения, условиях участия, партнерах и призах, а также ответы на другие вопросы.

В двух предыдущих розыгрышах приняли участие более двух миллионов человек. В рамках акции москвичи могут выиграть одну, три или пять тысяч призовых баллов, один балл равен одному рублю. Горожане, впервые участвующие в электронном голосовании, гарантированно получат тысячу призовых баллов. Их можно обменять на покупки в столичных магазинах, аптеках, ресторанах, театрах, музеях и других учреждения, а также потратить на благотворительность.

Выборы мэра Москвы проходят в течение трех дней, с 8 по 10 сентября. В качестве кандидатов зарегистрированы пять человек. В это же время жители 13 муниципальных образований ТиНАО голосуют за кандидатов в совет депутатов.

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    Варвара Родикова
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