Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:48, 10 сентября 2023Мир

В Париже неизвестные подожгли покрышки перед входом в посольство Ирана

IRNA: в Париже неизвестные подожгли покрышки перед входом в иранское посольство

Фото: Pixabay

В Париже неизвестные подожгли автомобильные покрышки перед входом в здание посольства Ирана, сообщает агентство IRNA.

«В субботу утром неизвестные, принадлежащие к антииранским группировкам, в отчаянной попытке напали и подожгли автомобильные покрышки перед входной дверью посольств», — сказано в сообщении.

Отмечается, что пожар удалось потушить через несколько минут. В результате пожара был поврежден фасад здания. Правоохранительные органы начали расследование по факту происшествия.

Ранее стало известно, что протестующие в Нигере устроили поджог здания посольства Франции. Дверь посольства оказалась охвачена огнем, а силы полиции сдерживали толпу, не давая ворваться внутрь. Участники акции пытались проникнуть на территории французского дипломатического представительства.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны заявило о предотвращении теракта со стороны ВСУ в Крыму

    Критикующая помощь ВСУ депутат ФРГ основала свою партию

    На Украине заявили о тупике в обсуждениях трибунала и российских активов с G7

    Доктор Абакумов назвал эффективный способ борьбы с депрессией

    Число погибших после землетрясения в Марокко вновь выросло

    Полиция арестовала предполагаемого китайского шпиона в британском парламенте

    В Париже неизвестные подожгли покрышки перед входом в посольство Ирана

    В России назвали декларацию G20 «очередным сотрясением воздуха»

    SpaceX побила рекорд по числу пусков

    Названы любимые занятия известного писателя в Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости