В Париже неизвестные подожгли покрышки перед входом в посольство Ирана

IRNA: в Париже неизвестные подожгли покрышки перед входом в иранское посольство

В Париже неизвестные подожгли автомобильные покрышки перед входом в здание посольства Ирана, сообщает агентство IRNA.

«В субботу утром неизвестные, принадлежащие к антииранским группировкам, в отчаянной попытке напали и подожгли автомобильные покрышки перед входной дверью посольств», — сказано в сообщении.

Отмечается, что пожар удалось потушить через несколько минут. В результате пожара был поврежден фасад здания. Правоохранительные органы начали расследование по факту происшествия.

Ранее стало известно, что протестующие в Нигере устроили поджог здания посольства Франции. Дверь посольства оказалась охвачена огнем, а силы полиции сдерживали толпу, не давая ворваться внутрь. Участники акции пытались проникнуть на территории французского дипломатического представительства.