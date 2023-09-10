Победители второго розыгрыша на выборах в Москве начали получать призовые баллы

Участники второго розыгрыша «Миллиона призов» начали получать выигранные баллы

Победители второго розыгрыша акции #ВыбираемВместе2023 программы «Миллион призов» начали получать выигранные баллы. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

С 12:00 победителям начали рассылать СМС. Проверить выигрыш и активировать код можно на сайте акции, там же размещена информация о порядке и сроках ее проведения, условиях участия, партнерах и призах, а также ответы на другие вопросы.

Призовые баллы были разыграны среди тех, кто воспользовался электронным голосованием на выборах мэра столицы и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) с 20:01 8 сентября до 20:00 9 сентября. Победителями стали более 723 тысяч москвичей. За два дня в розыгрыше приняли участие 2 090 881 горожан, 87 процентов из них стали победителями.

Для участия в акции необходимо воспользоваться электронным голосованием — это можно сделать онлайн на портале mos.ru или с помощью терминала на избирательном участке. Москвичи смогут выиграть одну, три или пять тысяч призовых баллов, один балл равен одному рублю. Избиратели, впервые участвующие в электронном голосовании, гарантированно получат тысячу призовых баллов, которые можно потратить на покупки в магазинах, ресторанах, музеях, театрах и других учреждениях, а также направить на благотворительность.

Выборы мэра Москвы проходят в течение трех дней, с 8 по 10 сентября. В качестве кандидатов зарегистрированы пять человек. В это же время жители 13 муниципальных образований Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) голосуют за кандидатов в совет депутатов.