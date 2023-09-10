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06:35, 10 сентября 2023Мир

Шольцу припомнили слова о «пощечине» России

Zeit: итоговая декларация саммита G20 разрушила планы Шольца о «пощечине» России
СюжетСаммит G20

Фото: Олаф Шольц / Globallookpress.com

Отсутствие в итоговой декларации саммита G20 в Нью-Дели осуждения России разрушает планы канцлера Олафа Шольца об изоляции России. Отмечается, что год назад принятие подобного документа интерпретировалось как «пощечина» Москве, сообщает газета Zeit.

«Шольц говорил о том, что произошло важное прояснение в решающий момент этого конфликта», — говорится в статье.

Издание отмечает, что теперь текст декларации не содержит осуждения России, поэтому очевидно, что момент вовсе не был решающим, а также не произошло никаких прояснений.

Ранее член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что американской делегации на саммите G20 в Индии пришлось согласиться на декларацию, которая очень далека от тех планов, с которыми она ехала на мероприятие. Он также напомнил, что Вашингтон не смог добиться выступления на саммите украинского президента Владимира Зеленского.

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    Марина Совина
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